Вчора окупанти 14 разів дронами атакували Миколаївщину

Пошкоджена лінія електропередач, будинки та авто. 

Вчора окупанти 14 разів дронами атакували Миколаївщину
Обстріл Миколаївської області, ілюстративне фото
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Вчора російські війська 14 разів атакували дронами типу FPV Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади Миколаївської області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім. 

Через атаки у с. Дмитрівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Станом на ранок 22 вересня усі споживачі вже заживлені. 

У с. Солончаки виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок. У с. Лупареве зазнали ушкоджень дачний будинок й автомобіль. 

У с. Лимани пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
