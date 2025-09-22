Вчора окупанти 14 разів дронами атакували Миколаївщину

Вчора російські війська 14 разів атакували дронами типу FPV Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади Миколаївської області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім.

Через атаки у с. Дмитрівка пошкоджено повітряну лінію електропередач. Станом на ранок 22 вересня усі споживачі вже заживлені.

У с. Солончаки виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок. У с. Лупареве зазнали ушкоджень дачний будинок й автомобіль.

У с. Лимани пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.