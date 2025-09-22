Генштаб: третина боєзіткнень від початку доби - на Покровському напрямку

Активні бойові дії тривали і на Новопавлівському напрямку.

Станом на 22:00 22 вересня відбулося 143 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 98 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3454 обстрілів, та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дев’ять атак загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 154 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 44 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 163 окупанти, з яких 90 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, склад боєприпасів, 25 безпілотних літальних апаратів. Також українські воїни уразили шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 15 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Полтавки. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Львове, Миколаївка Херсонської області.

Сьогодні слід відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.