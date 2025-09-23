Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

У Москві поскаржилися на "атаку десятків дронів"

В аеропортах столиці РФ знову запроваджували план "Ковьор".

У Москві поскаржилися на "атаку десятків дронів"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення декількох українських безпілотників, які нібито атакували столицю Росії. Про це він написав у Telegram.

Уночі московський мер опублікував кілька повідомлень, інформуючи про збиття від одного до п'яти дронів.

Згідно з його повідомленнями, атака тривала впродовж усієї ночі і триває досі. Останній допис Собянін зробив о 13:41, зазначивши, що нібито було збито "ще два дрони". 

Він запевнив, що постраждалих та пошкоджень немає, водночас додав, що на місцях працюють екстрені служби.

Телеграм-канал Baza повідомляв, що загальна кількість безпілотників, які летіли на Москву, - кілька десятків. Лише на 1:27 ночі їх уже було "близько 20". 

Також повідомлялося, що небо над Москвою було повністю закрите, у столичних аеропортах запроваджували план "Ковьор".
