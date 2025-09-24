На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 3 отримали поранення

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільних і 3 отримали поранення, передає обласна адміністрація.
У Середино-Будській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 2 місцевих жителі – чоловіки 45 та 49 років.
У Ворожбянській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) загинув 46 річний чоловік, 43-річний чоловік отримав поранення.
Протягом доби, з ранку 23 вересня до ранку 24 вересня 2025 року, російські війська здійснили 34 обстріли по 19 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Степанівська
- Хотінська
- Юнаківська
- Миропільська
- Краснопільська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Річківська
- Шалигинська
- Есманьська
- Глухівська
- Середино-Будська
- Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Степанівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 27 хвилин.