На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 3 отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 3 отримали поранення
Фото: unn.ua

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільних і 3 отримали поранення, передає обласна адміністрація. 

У Середино-Будській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 2 місцевих жителі – чоловіки 45 та 49 років. 

У Ворожбянській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) загинув 46 річний чоловік, 43-річний чоловік отримав поранення. 

Протягом доби, з ранку 23 вересня до ранку 24 вересня 2025 року, російські війська здійснили 34 обстріли по 19 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

 Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Степанівська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Миропільська 
  • Краснопільська 
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Річківська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Глухівська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ. 

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Річківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Степанівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 27 хвилин.
