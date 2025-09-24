На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільний і 3 отримали поранення

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 цивільних і 3 отримали поранення, передає обласна адміністрація.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримали 2 місцевих жителі – чоловіки 45 та 49 років.

У Ворожбянській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) загинув 46 річний чоловік, 43-річний чоловік отримав поранення.

Протягом доби, з ранку 23 вересня до ранку 24 вересня 2025 року, російські війська здійснили 34 обстріли по 19 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Степанівська

Хотінська

Юнаківська

Миропільська

Краснопільська

Білопільська

Ворожбянська

Річківська

Шалигинська

Есманьська

Глухівська

Середино-Будська

Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Річківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Степанівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 27 хвилин.