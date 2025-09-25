Оборонці ліквідували 940 окупантів і ворожий літак

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, літак, 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 4 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб
- танків – 11201 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23287 (+2) од
- артилерійських систем – 33133 (+38) од
- РСЗВ – 1501 (+5) од
- засоби ППО – 1222 (+4) од
- літаків – 427 (+1) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120)
- спеціальна техніка – 3975 (+2).