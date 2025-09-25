Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

Оборонці ліквідували 940 окупантів і ворожий літак

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 105 490 солдатів.

Оборонці ліквідували 940 окупантів і ворожий літак
Втрати армії окупантів, ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, літак, 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 4 засоби ППО. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб 
  • танків – 11201 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23287 (+2) од
  • артилерійських систем – 33133 (+38) од
  • РСЗВ – 1501 (+5) од
  • засоби ППО – 1222 (+4) од
  • літаків – 427 (+1) од
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120)
  • спеціальна техніка – 3975 (+2).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
﻿
