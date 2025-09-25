Головне за четвер, 25 вересня: блекаут на Запорізькій АЕС, атака на Чернігівщину, майже 160 ворожих штурмів

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження "транспортного безвізу". Яким запам’ятається 1310-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 вересня відбулося 157 бойових зіткнень.

Понад третина боєзіткнень (56) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку – 26 ворожих штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 вересня – в новині.

Росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури Чернігова, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Нагадаємо, що зранку ворог атакував дронами Ніжинську громаду на Чернігівщині, частина мешканців залишились без світла та води. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

На Запорізькій АЕС триває блекаут через дії російських окупантів.

Станція вимушена працювати на дизель-генераторах, які призначені лише для аварійного живлення.

Більше інформації – в новині.

25 вересня Міністерство розвитку громад та територій і Єврокомісія погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців, ідеться на сайті міністерства.

Таким чином, «транспортний безвіз» діятиме щонайменше до березня 2027 року. Угода передбачає, що українські та європейські перевізники не потребують спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Докладніше – в новині.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що подібні дії можуть завершитися збиттям літака, пише Bloomberg.

«Росіяни мають знати, що це може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО. Це серйозне порушення», — сказав Схооф.

Серія інцидентів із порушенням повітряного простору союзників російськими літаками викликала занепокоєння на східному фланзі Альянсу.

Детальніше – в новині.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар в проєкті “Боляче” розповів, що Міністерство розглядає скарги у випадках, коли пацієнти незадоволені рішенням обласної клініко-експертної комісії.

“На жаль, десь 90% скарг є обґрунтованими”, – зазначив Євгеній Гончар. “Десь 90% скарг, які були незадоволені на обласному рівні, потім задовільняються на рівні МОЗ. Всім зрозуміло чому. Є певна регіональна колегіальність”, – сказав заступник міністра.

Докладніше – в черговому випуску проєкту "Боляче".

