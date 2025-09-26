Сили спецоперацій здійснили успішний наліт на позицій російських окупантів для повернення контролю на Донецькому напрямку.
Про це пише пресслужба ССО ЗСУ.
Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті противником позиції в лісосмузі на Донеччині.
У результаті нальоту українських спецпризначенців:
- 0 вцілілих росіян;
- +1 лісозмуга під контролем захисників України;
- 15+ елементів захоплених трофеїв: зброя, радіостанції, телефони, документи.
Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади РФ, які росіяни намагалися приховати в ангарах на території птахофабрики на Курщині.