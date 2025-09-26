Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Жоден окупант не вцілів: Сили спецоперацій здійснили успішний наліт на ворожі позиції

0 – вцілілих росіян, +1 вдалий наліт ССО України.

Жоден окупант не вцілів: Сили спецоперацій здійснили успішний наліт на ворожі позиції
Фото: скріншот

Сили спецоперацій здійснили успішний наліт на позицій російських окупантів для повернення контролю на Донецькому напрямку.

Про це пише пресслужба ССО ЗСУ.

Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті противником позиції в лісосмузі на Донеччині. 

У результаті нальоту українських спецпризначенців:

  • 0 вцілілих росіян;
  • +1 лісозмуга під контролем захисників України;
  • 15+ елементів захоплених трофеїв: зброя, радіостанції, телефони, документи.

Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади РФ, які росіяни намагалися приховати в ангарах на території птахофабрики на Курщині.
