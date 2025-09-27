Ізраїльська система Patriot уже місяць працює в Україні

Ще дві системи від інших країн Україна має отримати незабаром.

Переданий Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони вже працює в Україні. Про це на пресконференції 27 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Він працює тут вже протягом місяця. Ще дві системи Patriot від інших країн Україна отримає восени.

“Більше про Patriot не буду казати”, – відмовився передчасно розкривати деталі президент.

Він додав, що на зустрічі з Дональдом Трампом обговорили 4-5 важливих угод, а гарантії безпеки детально не обговорювали.

“Ми хочемо двосторонню угоду”, – сказав він.

Ця угода матиме конкретні зобов’язання і потребуватиме схвалення і Верховної Ради, і Конгресу.