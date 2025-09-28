Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 34 (оновлено)

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Спочатку повідомлялося про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка.
Станом на 13:47 кількість постраждалих зросла до 34 осіб, повідомили в ОВА. Шестеро поранених ушпиталені, зокрема троє дітей.
28 людей на амбулаторному лікуванні.
Федоров повідомив, що росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.
Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.
Загалом пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.
- Впродовж доби окупанти завдали 727 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.