Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 34 (оновлено)

Унаслідок удару зайнялася пожежа у багатоповерхівці, також руйнувань зазнала будівля освітнього закладу.

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка.

Станом на 13:47 кількість постраждалих зросла до 34 осіб, повідомили в ОВА. Шестеро поранених ушпиталені, зокрема троє дітей.

28 людей на амбулаторному лікуванні.

Федоров повідомив, що росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.

Загалом пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.