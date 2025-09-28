У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Суспільство Війна

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 34 (оновлено)

Унаслідок удару зайнялася пожежа у багатоповерхівці, також руйнувань зазнала будівля освітнього закладу.

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 34 (оновлено)
Фото: Запорізька ОВА

На світанку 28 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. У Запоріжжі зафіксовано щонайменше 2 удари.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося про 15 поранених, руйнувань зазнав освітній заклад, горіла багатоповерхівка. 

Станом на 13:47 кількість постраждалих зросла до 34 осіб, повідомили в ОВА. Шестеро поранених ушпиталені, зокрема троє дітей. 

28 людей на амбулаторному лікуванні. 

Федоров повідомив, що росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Унаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.

Загалом пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь. 
