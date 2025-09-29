Головне за ніч та ранок понеділка, 29 вересня: майже 140 боєзіткнень, знищення FPV-дроном ворожого гвинтокрила

Нічна повітряна атака, 136 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, парламентські вибори в Молдові.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 136 боїв, понад третина з них (53) відбулася на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 окупантів, 7 ворожих танків, 53 артилерійські системи, по 1 РСЗВ та ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали близько 1109590 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили FPV-дроном ворожий вертоліт Мі, повідомив 29 вересня командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

Він також опублікував відео влучання. На ньому видно, що вражений гелікоптер загорівся і впав.

За його попередніми даними, вертоліт – Мі-28.

Уночі Повітряні сили зафіксували влучання 9 ворожих ударних БпЛА на 8 локаціях.

Росія застосувала 32 безпілотники.

Докладніше – в новині.

У Росії поскаржилися на атаку дронів у районі Карачівського заводу "Електродеталь" у Брянській області, пише Astra.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів як для військового, так і промислового застосування.

У міноборони Росії кажуть, що за ніч сили ППО начебто збили 84 українські БпЛА, з них 24 – над територією Брянської області, 21 – над територією Бєлгородщини, по дев'ять – над Воронезькою та Смоленською областями, сім – над територією Калузької області. Ще чотири БпЛА ППО начебто збило над територією Московського регіону, три – над територією Орловської області, і один над територією Курщини.

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог вважає, що Дональд Трамп дозволив далекобійні удари по цілях на російській території.

Коментуючи нещодавній допис американського президента та аналізуючи коментар віцепрезидента Джей Ді Венса про розгляд можливості передачі українцям ракет Tomahawk, Келлог у ефірі Fox News висловив думку, що заборони на такі удари для України немає.

Келлог додав, що, вочевидь, під час зустрічі з Дональдом Трампом президент України попросив про далекобійні ракети Tomahawk. Рішення про те, чи надавати їх, ухвалюватиме Трамп, сказав його спецпредставник.

Він також додав, що Трамп від розвідок отримав дані, що Росія не виграє цю війну.

На парламентських виборах у Молдові перемагає проєвропейська партія "Право і справедливість" (PAS), яку заснувала чинна президентка країни Мая Санду (49,91% голосів). Другий - "Патріотичний блок" (24,33%), один із лідерів якого експрезидент Ігор Додон підтримує зближення з Росією.

Як йдеться на сайті ЦВК та "Радіо Свобода", станом на 07:00 вже підраховано 99,30% протоколів.

Проголосували понад 1,5 мільйони молдаван.

Ще потрібно підрахувати голоси впливової закордонної діаспори країни. Зазначається, що понад 240 тисяч людей вже проголосували за межами країни, і це є рекордним результатом.

Згідно з попередніми розрахунками Радіо Свобода, PAS могла отримати 54 місця у парламенті, що складається зі 101 депутата. Цього достатньо для забезпечення правлячої більшості. Результат "Патріотичного блоку" оцінюється в 27 місць, а три менші партії матимуть від шести до дев’яти місць кожна. Доки не будуть підтверджені загальні результати, залишається невизначеним, чи PAS матиме абсолютну більшість, чи для правління знадобиться коаліція.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!