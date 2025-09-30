На Харківщині 16-річний хлопець постражав унаслідок російської агресії

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Харківщині постраждав неповнолітній хлопець. Ворожих ударів зазнали 3 населені пункти.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок вибуху невідомого предмету в м. Слобожанське постраждав 16-річний хлопець.

Ворог застосовував по Харківщині 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено будинок (м. Куп'янськ), горіли луки (с. Грушівка);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Тимофіївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 47 людей. Залишилися 36 людей. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 5097 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.