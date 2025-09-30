Головне за вівторок, 30 вересня: атаки на Харків та Дніпро, паводок у Одесі, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, критична ситуація на ЗАЕС. Яким запам’ятається 1315-й день повномасштабної війни.

У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками.

За оновленими даними, загинула одна людина, поранені 28. Загиблим є чоловік, якого госпіталізували з місця атаки у важкому стані.

Серед поранених є двоє неповнолітніх – 17 і 10 років. 12 з 28 потерпілих перебувають у лікарнях.

Унаслідок атаки є численні пошкодження: житлових багатоповерхівок, офісних приміщень, магазинів та автівок, закладу культури. У дитячій лікарні побиті вікна, додали в ДСНС.

Росіяни атакували ударними безпілотниками Харків.

За словами мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано кілька прильотів. Також один із ворожих дронів влучив у землю. На місці ворожого влучання у Холодногірському районі спалахнула пожежа.

Це вже друга за день атака ворожих безпілотників по місту. Попередня відбулася близько 16:00.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 вересня відбулося 137 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському напрямку. На Новопавлівському напрямку відбулось ще 20 боєзіткнень.

В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. “За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму”, - йдеться у повідомленні.

У місті впроваджений План реагування на надзвичайні ситуації, повідомив міський голова Генадій Труханов.

"Разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою", - написав Труханов в Telegram.

Він зазначив, що громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень також обмежено рух легкового транспорту. Якщо ситуація погіршиться, в місті відкриють пункти незламності.

"Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями", - закликав мер.

Уже тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 30 вересня Володимир Зеленський, ситуація критична.

«Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», - розповів глава держави.

Сьогодні вранці у Варшаві затримали другого українця, підозрюваного в організації вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що трапилися три роки тому.

Про це LB.ua повідомив адвокат підозрюваного Микола Катеринчук.

"Якась детективна історія. Вранці подзвонила дружина Володимира (прізвище не називаємо) і сказала, що в будинок, де він мешкав з родиною, прийшли поліцейські і пояснили, що його затримують за європейським міжнародним ордером і він має поїхати з ними. Володимир зібрав речі і поїхав", - розповів Катеринчук.

За його словами, польський адвокат вже зв’язався з прокуратурою та підтвердив свої повноваження.

Глава Пентагону Піт Гегсет під час зустрічі з генералами США закликав їх готуватися до війни.

Про це стало відомо з прямої трансляції виступу Гегсета, яку вів Fox News.

"Щоб був мир, ми маємо готуватися до війни […] Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", – заявив Піт Гегсет.

