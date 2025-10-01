ВАКС закрив справу щодо корупції у Міноборони на 1,5 млрд грн через «правки Лозового»

Центр протидії корупції зауважив, що провадження зупинили ще до розгляду по суті.

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо начальника управління Міноборони Олександра Нагорського, якого обвинувачували у розкраданні 1,5 млрд грн під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Підставою стало закінчення строків досудового розслідування відповідно до «правок Лозового» (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК).

Розслідування вела СБУ. Після оголошення підозри справу передали до САП для передачі в НАБУ, але прокурор її повернув, вказавши на відсутність доказів. Згодом провадження знову віддали спецслужбі.

СБУ та Офіс Генпрокурора неодноразово продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, хоча такі клопотання мав розглядати саме ВАКС. У підсумку, коли справа дійшла до ВАКС, терміни вже були прострочені.