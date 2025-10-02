​Українські історики закликали Польщу не прирівнювати ОУН та УПА до нацистів і комуністів

Більше ніж 40 представників історичної спільноти України опублікували відкриту заяву щодо намірів деяких політичних сил Польщі на законодавчому рівні прирівняти діяльність УПА та ОУН(б) до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Заяву оприлюднив Український інститут національної пам’яті на своєму сайті.

У ній зазначається, що в Україні із занепокоєнням сприйняли цю законодавчу ініціативу, а її ініціатори "односторонньо визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією".

Історики наголошують на необхідності уникнення політизації питань нашої спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін.

Наразі історики докладають зусиль до створення об’єктивного дослідження усіх обставин не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння. На сьогодні також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на події, які призвели до цього українсько-польського протистояння.

"Тому досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці. Саме тому українська сторона запропонувала польським колегам відновити формат фахових дискусій в рамках Форуму істориків України та Польщі, діяльність якого могла б сприяти неупередженому встановленню об’єктивної картини подій минулого", - йдеться в заяві.

Підписанти наголосили, що в умовах триваючої збройної агресії Росії проти України та усієї цивілізованої міжнародної спільноти вважають неприпустимими дії, які будуть послаблювати Україну, а відтак і Польщу, що і є стратегічною метою російського агресора, який протягом декількох століть робить усе можливе для знищення як українців, так і поляків.

"Ми висловлюємо щиру вдячність Польській державі і польському народу за надану Україні допомогу у протистоянні російській агресії. Польща була однією із перших держав, яка надала Україні усю можливу військову допомогу, а також прихисток мільйонам біженців з України. Польща і сьогодні продовжує незмінно підтримувати Україну у нашій спільній боротьбі проти країни терориста – Росії", - йдеться в заяві.

