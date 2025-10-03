Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Вночі Росія завдала комбінованого удару. Зафіксували влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА

Ворог атакував 416 засобами повітряного нападу.

Фото: Генштаб

У ніч на 3 жовтня російські війська атакували Україну дронами і ракетами. Ворог застосував 416 засобів повітряного нападу. Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили. 

Там зазначили, що противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування: 

  • 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
  • 21 крилатої ракети Іскандер-К
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

  • 303 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 12 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Фото: Повітряні сили
