Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів за допомогою через російську атаку по об'єктам газовидобування в Україні в ніч на 3 жовтня.

“Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти рішуче”, - написав Сибіга.

Він додав, що РФ задіяла для атаки 60 БпЛА та 35 ракет, включаючи балістичні.

Андрій Сибіга зазначив, що Україні потрібна додаткова ППО для захисту своєї енергомережі, а також далекобійні можливості для знищення російських засобів терору.

“Нам також потрібна негайна енергетична допомога, включаючи додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пережити четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії Росії”, - наголосив міністр.