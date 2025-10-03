Сибіга звернувся до партнерів за допомогою через російську атаку по об'єктам газовидобування в Україні

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга звернувся до партнерів за допомогою через російську атаку по об'єктам газовидобування в Україні

Україні потрібні ППО, далекобійні можливості та енергетична допомога.

Сибіга звернувся до партнерів за допомогою через російську атаку по об'єктам газовидобування в Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів за допомогою через російську атаку по об'єктам газовидобування в Україні в ніч на 3 жовтня.

“Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти рішуче”, - написав Сибіга.

Він додав, що РФ задіяла для атаки 60 БпЛА та 35 ракет, включаючи балістичні.

Андрій Сибіга зазначив, що Україні потрібна додаткова ППО для захисту своєї енергомережі, а також далекобійні можливості для знищення російських засобів терору.

“Нам також потрібна негайна енергетична допомога, включаючи додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пережити четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії Росії”, - наголосив міністр.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies