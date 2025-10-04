На Сумщині російський дрон влучив у човен із рибалками

Є загиблий і поранений.

У Шосткинському районі Сумщини російський безпілотник атакував човен із рибалками.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, трагедія сталася 4 жовтня близько 11:20 на озері в Середино-Будській громаді.

Унаслідок удару загинув чоловік, його товариш отримав поранення.

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини.

Правоохоронці документують наслідки атаки.