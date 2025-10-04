На Сумщині російський дрон влучив у човен із рибалками

У Шосткинському районі Сумщини російський безпілотник атакував човен із рибалками.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, трагедія сталася 4 жовтня близько 11:20 на озері в Середино-Будській громаді.
Унаслідок удару загинув чоловік, його товариш отримав поранення.
Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини.
Правоохоронці документують наслідки атаки.
- Сумщина потерпає від російських атак 4 жовтня. Так, Росія прицільно атакувала залізничний вокзал у Шостці.
- Також під обстріл потрапила критична інфраструктура, тож місто і район залишилися без світла.