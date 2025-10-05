У Бориспільському районі Київщини унаслідок пожежі у житловому будинку загинуло три людини, зокрема дві дитини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Вночі до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Проців Вороньківської територіальної громади.

Після прибуття рятувальники встановили, що горить житловий будинок та, що, за словами сусідів, імовірно, всередині знаходяться діти.

“На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження”, ‒ зазначили рятувальники.

Пожежу ліквідовано о 05:53. На місці події працювало 9 надзвичайників. Причина пожежі встановлюється.