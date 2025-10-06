​Сили безпілотних систем уразили нафтовий термінал окупантів у Феодосії

Сили оборони уразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Він зазначив, що це - найбільша у окупованому Криму морська перевалка нафтопродуктів. Ємкість резервуарів- 250 тис куб метрів.

"Саме звідси здійснюється (-лося) залізницею постачання палива для ворожих військ в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей України", - наголосив військовий.

Він уточнив, що уразили термінал "Птахи" 14 полку Сил Безпілотних Систем.

У Генштабі ЗСУ також додали, що в результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту.

"Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в серпні СБС завдали 17 ударів по російських нафтопереробних об'єктах.