“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили безпілотних систем уразили нафтовий термінал окупантів у Феодосії

На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу. 

нафтовий термінал окупантів у Феодосії
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. 

Він зазначив, що це - найбільша у окупованому Криму морська перевалка нафтопродуктів. Ємкість резервуарів- 250 тис куб метрів. 

"Саме звідси здійснюється (-лося) залізницею постачання палива для ворожих військ в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей України", - наголосив військовий. 

Він уточнив, що уразили термінал "Птахи" 14 полку Сил Безпілотних Систем. 

У Генштабі ЗСУ також додали, що в результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту.

"Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, в серпні СБС завдали 17 ударів по російських нафтопереробних об'єктах
Теми: ,
﻿
