«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
На Донеччині росіяни поранили за добу 5 осіб

Усі поранені ‒ у Костянтинівці. 

У Донецькій області Росія за минулу добу поранила 5 мешканців регіону.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За 6 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили в області 3671 людину, поранили ‒ 8279. Ці цифрі подані без урахування Маріуполя та Волновахи.
