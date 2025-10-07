На Донеччині росіяни поранили за добу 5 осіб

У Донецькій області Росія за минулу добу поранила 5 мешканців регіону.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За 6 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Усі поранені ‒ у Костянтинівці.
З початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили в області 3671 людину, поранили ‒ 8279. Ці цифрі подані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Вчора російська армія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені.