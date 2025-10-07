Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Війна

Росія поранила трьох мирних жителів у Херсоні

Одного з потерпілих шпиталізували.

Росія поранила трьох мирних жителів у Херсоні
Ілюстративне фото

Ввечері 7 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Центральний район Херсона

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. 55-річний чоловік та 20-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та контузії”, - йдеться у повідомленні. 

Медики надали пораненим необхідну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Пізніше ОДА повідомила про ще одного пораненого. 23-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкове поранення плечового суглобу та перелом плечової кістки, його шпиталізували.
