Росія поранила трьох мирних жителів у Херсоні

Одного з потерпілих шпиталізували.

Ввечері 7 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Центральний район Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. 55-річний чоловік та 20-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та контузії”, - йдеться у повідомленні.

Медики надали пораненим необхідну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Пізніше ОДА повідомила про ще одного пораненого. 23-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкове поранення плечового суглобу та перелом плечової кістки, його шпиталізували.