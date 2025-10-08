Внаслідок атак є ускладнення руху поїздів на Ніжинському напрямку. Ворог атакує від учора

Низка маршрутів сьогодні не відбудеться.

Унаслідок атак росіян ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Про це вранці 8 жовтня повідомили в Укрзалізниці.

Ворожі атаки тривають від учора і досі, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Над усуненням пошкодженьтпрацюють, слідкувати за оновленнями можна на сайті УЗ.

"Поїзди далекого слідування, які проходять через станцію Ніжин, будуть слідувати альтернативним маршрутом. Приміські маршрути до Ніжина будуть змінені до найближчих станцій. Також, опрацьовуємо з місцевою владою організацію шатлів для підвезення пасажирів", – сказав він.

Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години. Ціла низка поїздів сьогодні тимчасово не курсуватиме:

№6901 Носівка – Київ (Північна)

№6903 Ніжин – Київ-Волинський

№6907 Ніжин – Київ (Північна)

№6909 Ніжин – Київ (Північна)

№6674 Немішаєве – Святошин.

Зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди:

№46 Ужгород – Харків,

№113 Харків – Львів,

№786 Київ – Терещенська,

№116 Київ – Суми,

779 Суми – Київ.

787 Терещенська – Київ.

За зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

№895 Конотоп – Фастів

№892/891 Фастів – Славутич.

Атаки проти залізниці

Нещодавно армія окупантів посилила атаки на залізничну інфраструктуру. Вчора ворог атакував її в Полтавській області: пошкоджень зазнало депо, дипстанція, рухомий склад та інші об'єкти.

Також удень ворог вдарив по залізничній інфраструктурі в районі Ніжина, в зв'язку з чим попередили про можливість затримки низки поїздів того напрямку.

До того Росія вдарила по вокзалу в Шості і атакувала залізницю в інших областях.