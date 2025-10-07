Ціллю атаки в Полтавській області була залізнична інфраструктура, в Сумській – енергетика

В Полтавській області внаслідок російської нічної атаки пошкоджено локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції залізниці. Також є ушкодження адміністративних і складських приміщень та рухомого складу.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів. Зараз вони в русі, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Фото: Олексій Кулеба в Telegram Пошкодження залізниці

Він сказав, що ціллю масованої нічної атаки проти Полтавської і Сумської областей була залізнична та енергетична інфраструктура.

“Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Схожа ситуація у Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста”, – сказав він.

На місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.