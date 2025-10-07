«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ціллю атаки в Полтавській області була залізнична інфраструктура, в Сумській – енергетика

Росіяни пошкодили депо, дистанцію енергопостачання і тягові підстанції. 

Ціллю атаки в Полтавській області була залізнична інфраструктура, в Сумській – енергетика
Росія пошкодила залізничну інфраструктуру в Полтавській області
Фото: Олексій Кулеба в Telegram

В Полтавській області внаслідок російської нічної атаки пошкоджено локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції залізниці. Також є ушкодження адміністративних і складських приміщень та рухомого складу. 

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів. Зараз вони в русі, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Пошкодження залізниці
Фото: Олексій Кулеба в Telegram
Пошкодження залізниці

Він сказав, що ціллю масованої нічної атаки проти Полтавської і Сумської областей була залізнична та енергетична інфраструктура. 

“Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Схожа ситуація у Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста”, – сказав він. 

На місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.
