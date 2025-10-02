В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Одесі через атаку ворога поранений машиніст потяга

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.

Наслідки російського удару
Фото: Телеграм Олексія Кулеби

Росіяни вчергове атакували залізничну інфраструктуру України, зокрема під ударами ворога була залізниця на Одещині та Сумщині. У Одесі поранений машиніст.

Про це написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", – йдеться у його дописі. 

Уночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга, йому допомагають. 

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, і станом на ранок всі продовжили рух, контактна мережа заживлена.

Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. 

Наслідки російської атаки
Фото: Телеграм Олексія Кулеби
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Телеграмі Олексія Кулеби
Наслідки російської атаки

"Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", – зазначив Кулеба.
﻿
