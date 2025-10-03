“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
​Російська армія за добу втратила 970 солдатів

Від початку вторгнення війська ворога втратили близько 1 113 430 осіб.

​Російська армія за добу втратила 970 солдатів
Бої із росіянами
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів, танк ворога, бойову броньовану машину, РСЗВ, 13 артилерійських систем та 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1113430 (+970) осіб 
  • танків – 11225 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23297 (+1) од
  • артилерійських систем – 33413 (+13) од
  • РСЗВ – 1514 (+1) од
  • засоби ППО – 1222 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)
  • крилаті ракети – 3793 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)
  • спеціальна техніка – 3970 (+0).

Фото: Генштаб

У Генштабі зазначають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. 

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
