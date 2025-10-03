​Російська армія за добу втратила 970 солдатів

Від початку вторгнення війська ворога втратили близько 1 113 430 осіб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів, танк ворога, бойову броньовану машину, РСЗВ, 13 артилерійських систем та 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1113430 (+970) осіб

танків – 11225 (+1) од

бойових броньованих машин – 23297 (+1) од

артилерійських систем – 33413 (+13) од

РСЗВ – 1514 (+1) од

засоби ППО – 1222 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)

крилаті ракети – 3793 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)

спеціальна техніка – 3970 (+0).

Фото: Генштаб

У Генштабі зазначають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.