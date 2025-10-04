“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Полтаві ліквідували наслідки російського обстрілу

26 пошкоджених інфраструктурних об'єктів.

У Полтаві ліквідували наслідки російського обстрілу
Ліквідація наслідків обстрілу у Полтаві
Фото: Telegram

Виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла у Telegram про завершення ліквідації наслідків нічного обстрілу міста росіянами.

За словами посадовиці, загалом зафіксовано пошкодження 26 об'єктів: багатоквартирних будинків, приватних осель, адміністративних будівель, комунальних підприємств, культових споруд. 

Наразі ремонтні роботи завершено. Комунальники та працівники "Полтаваобленерго" увесь день лагодили лінії електропостачання та освітлення та відновлювали рух елетротранспорту. До робіт було залучено 62 людини та 9 одиниць техніки.
