У Полтаві ліквідували наслідки російського обстрілу

Виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла у Telegram про завершення ліквідації наслідків нічного обстрілу міста росіянами.

За словами посадовиці, загалом зафіксовано пошкодження 26 об'єктів: багатоквартирних будинків, приватних осель, адміністративних будівель, комунальних підприємств, культових споруд.

Наразі ремонтні роботи завершено. Комунальники та працівники "Полтаваобленерго" увесь день лагодили лінії електропостачання та освітлення та відновлювали рух елетротранспорту. До робіт було залучено 62 людини та 9 одиниць техніки.