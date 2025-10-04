На Сумщині, Чернігівщині та Львівщині тимчасово не курсуватиме низка електричок з міркувань безпеки

З безпекових міркувань тимчасово не курсуватимуть низка приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Так, відсьогодні тимчасово не курсуватимуть:

№967 Терещенська - Новгород-Сіверський

№968 Новгород-Сіверський - Терещенська

№969 Сновьк - Городня

№970 Городня - Сновськ

№961/962 Самбір - Ніжанковичі

№963/964 Нижанковичі - Самбір

№966 Старжава - Самбір

№965 Самбір - Старжава

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини, внаслідок чого загинув літній чоловік і ще близько 30 людей постраждали.