На Сумщині, Чернігівщині та Львівщині тимчасово не курсуватиме низка електричок з міркувань безпеки

З безпекових міркувань тимчасово не курсуватимуть низка приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Так, відсьогодні тимчасово не курсуватимуть:
- №967 Терещенська - Новгород-Сіверський
- №968 Новгород-Сіверський - Терещенська
- №969 Сновьк - Городня
- №970 Городня - Сновськ
- №961/962 Самбір - Ніжанковичі
- №963/964 Нижанковичі - Самбір
- №966 Старжава - Самбір
- №965 Самбір - Старжава
Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини, внаслідок чого загинув літній чоловік і ще близько 30 людей постраждали.