На Сумщині, Чернігівщині та Львівщині тимчасово не курсуватиме низка електричок з міркувань безпеки

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині, Чернігівщині та Львівщині тимчасово не курсуватиме низка електричок з міркувань безпеки

Це стосується восьми приміських поїздів.

На Сумщині, Чернігівщині та Львівщині тимчасово не курсуватиме низка електричок з міркувань безпеки
ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

З безпекових міркувань тимчасово не курсуватимуть низка приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”. 

Так, відсьогодні тимчасово не курсуватимуть:

  • №967 Терещенська - Новгород-Сіверський
  • №968 Новгород-Сіверський - Терещенська
  • №969 Сновьк - Городня
  • №970 Городня - Сновськ
  • №961/962 Самбір - Ніжанковичі
  • №963/964 Нижанковичі - Самбір
  • №966 Старжава - Самбір
  • №965 Самбір - Старжава

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини, внаслідок чого загинув літній чоловік і ще близько 30 людей постраждали.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies