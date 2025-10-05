Кабмін ввів у наглядову раду Укрзалізниці колишню єврокомісарку та ексочільника ДФС

Ще чотири члени наглядової ради УЗ зберегли свої позиції.

Ельжбета Ева Беньковська, яка в 2014-2019 роках була єврокомісаркою з питань внутрішнього ринку та послуг, а у вересні 2023 року стала головою брюссельського аналітичного центру Centre for European Policy Studies, та партнер інвестфірми SARS Максим Мокляк, який у 2015 році очолював Державну фіскальну службу у якості т.в.о., стали новими незалежними членами наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Укрїана" з посиланнями на розпорядження Кабінету міністрів №1090.

Ще чотири члени наглядової ради УЗ зберегли свої позиції: Анатолій Амелін та Гепард Хафер – як незалежні, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія – як представники держави, тоді як раду покинув незалежний член Александер Долл.