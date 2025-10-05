Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Кабмін ввів у наглядову раду Укрзалізниці колишню єврокомісарку та ексочільника ДФС

Ще чотири члени наглядової ради УЗ зберегли свої позиції. 

Ельжбета Ева Беньковська, яка в 2014-2019 роках була єврокомісаркою з питань внутрішнього ринку та послуг, а у вересні 2023 року стала головою брюссельського аналітичного центру Centre for European Policy Studies, та партнер інвестфірми SARS Максим Мокляк, який у 2015 році очолював Державну фіскальну службу у якості т.в.о., стали новими незалежними членами наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Укрїана" з посиланнями на розпорядження Кабінету міністрів №1090.

Ще чотири члени наглядової ради УЗ зберегли свої позиції: Анатолій Амелін та Гепард Хафер – як незалежні, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія – як представники держави, тоді як раду покинув незалежний член Александер Долл.

  • В кінці минулого року уряд продовжив на пів року термін повноважень членів наглядової ради, а пізніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів з терміном подачі документів до 17 червня 2025 року. До проведення конкурсного відбору залучений професійний консультант з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" з мережі Boyden Global Executive Search. 
  • Наглядова рада УЗ складається з чотирьох незалежних членів та трьох представників держави. Згідно з річним звітом УЗ, у 2024 році винагороди членам наглядової ради становила 21,28 млн грн порівняно із 21,523 млн грн роком раніше.
