Екскерівник Київзеленбуду отримав підозру в розтраті майже 5 млн грн, виділених на знищення амброзії

Слідчі провели низку експертиз які підтвердили, що оброблення землі не проводилось та небезпечний бур’ян продовжує рости.

Поліція Києва оголосила колишньому генеральному директору та головному агроному "Київзеленбуду" і підприємцю про підозру в привласненні близько 4,9 млн грн бюджетних коштів, виділених на ліквідацію амброзії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у 2024 році "Київзеленбуд" оголосив тендер на проведення робіт з ліквідації хімічним методом карантинних бур’янів - амброзії. Надалі, з одним з переможців торгів колишній генеральний директор уклав договір про хімічну обробку амброзії на двох ділянках загальним розміром 90 га. Втім, останні договорилися роботи не проводити, а бюджетні кошти, виділені на ліквідацію бур’яну, привласнити.

Для реалізації схеми спільники залучили головного агронома комунального підприємства, який підписав акти виконаних робіт, де зазначалася неправдива інформація про хімічну обробку амброзії на зазначених ділянках. Внаслідок цього, на рахунок підприємця було перераховано близько 4,9 млн грн з міського бюджету, які спільники розділили між собою.

Директору та головному агроному Київзеленбуду повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу : за ч. 5 ст. 191 – заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Третьому спільнику – директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Найтяжче покарання передбачає до 12 років позбавлення волі.

