В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка за спробу спалити квартиру родини військового

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали провадження щодо 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військового. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Цьогоріч у липні до поліції звернулася дружина військовослужбовця, яка повідомила, що хтось намагався підпалити її квартиру. Жінка відчула запах диму і самостійно загасила пожежу, не давши вогню поширитися. На щастя, ніхто не постраждав.

У ході розслідування слідчі встановили, що підозрюваний познайомився з дівчиною через чат-бот у популярному месенджері. Вже за кілька годин після початку листування йому зателефонував невідомий, який представився "співробітником однієї із силових структур" і сказав, що його нова знайома – начебто колаборантка, яка працює на Росію.

"Не маючи жодного відношення до правоохоронного органу України, він запропонував фігуранту «викрити зрадницю», зокрема дізнатися її адресу та підпалити вхідні двері квартири. За словами листувальника, «зрадницю» мали от-от затримати, а виконавець отримав би компенсацію витрат за свою «роботу». Зловмисник погодився, випитав у дівчини «її адресу», придбав у супермаркеті запальничку і легкозаймисту рідину, облив нею вхідні двері квартири та підпалив. Початок займання зафільмував на відео для «звітності» та втік", - розповіли в поліції.

Насправді, квартира, яку замовник доручив підпалити, належала родині військовослужбовця і не мала жодного відношення до "нової знайомої" фігуранта. Жодних грошей за виконану "роботу" він не отримав.