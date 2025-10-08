У Києві затримали лікаря-нарколога, який продавав фіктивні "тверезі" довідки п'яним водіям

Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві затримали лікаря-нарколога, який продавав фіктивні "тверезі" довідки п'яним водіям

Слідство триває, встановлюють інші особи, причетні до злочину.

У Києві затримали лікаря-нарколога, який продавав фіктивні "тверезі" довідки п'яним водіям
Фото: 1news.com.ua

Повідомлено про підозру лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10, який за гроші видавав пацієнтам довідки про те, що вони не вживали алкоголь чи наркотики, що допомагало їм уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу (підкуп особи, яка надає публічні послуги). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Встановлено, що такі довідки лікар-нарколог видавав за $1 000. Також наркозалежним пацієнтам видавали довідки про те, що вони не вживають наркотики.

Лікаря затримали під час чергового отримання грошей від водія, який перебував у нетверезому стані, що підтверджено висновками двох інших медзакладів. 

Слідство триває, встановлюють інші особи, причетні до злочину.

Крім того, під час проведення обшуків за місцем мешкання лікаря та його колег виявлені та вилучені наркотичні засоби та бойові набої до зброї. Їх направлено на експертизу. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies