У Києві затримали лікаря-нарколога, який продавав фіктивні "тверезі" довідки п'яним водіям

Повідомлено про підозру лікарю наркологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №10, який за гроші видавав пацієнтам довідки про те, що вони не вживали алкоголь чи наркотики, що допомагало їм уникнути відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу (підкуп особи, яка надає публічні послуги). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Встановлено, що такі довідки лікар-нарколог видавав за $1 000. Також наркозалежним пацієнтам видавали довідки про те, що вони не вживають наркотики.

Лікаря затримали під час чергового отримання грошей від водія, який перебував у нетверезому стані, що підтверджено висновками двох інших медзакладів.

Слідство триває, встановлюють інші особи, причетні до злочину.

Крім того, під час проведення обшуків за місцем мешкання лікаря та його колег виявлені та вилучені наркотичні засоби та бойові набої до зброї. Їх направлено на експертизу.