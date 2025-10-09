Президент прокоментував удари по Бєлгороду: звідти б'ють по енергетиці Харкова, досить їм залишатися в комфорті

Україна атакує енергетику Бєлгородської області за те, що саме звідти Росія б’є по Харкову і Харківській області. Звідти ж злітає авіація з бомбами і ракетами.

Позиція України не змінилася: мирне населення не атакують. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

“Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області. Напевно, може, їм там в Бєлгороді досить в комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, – ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення”, – прокоментував він.

Президент додав, що для цих ударів використовують українське озброєння.