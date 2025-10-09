«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Президент: "Нептун" і "Фламінго" успішно застосували в парі, а найбільший успіх – це дрон "Лютий"

Зеленський розповів про досягнення в ураженні ворожих цілей зброєю українського виробництва. 

Президент: "Нептун" і "Фламінго" успішно застосували в парі, а найбільший успіх – це дрон "Лютий"
РК-360МЦ 'Нептун'
Фото: defence-ua.com

Українська ракета-дрон "Паляниця" провела вже десятки успішних уражень військових складів ворога. Ще один ракета-дрон, "Рута", вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 кілометрів. 

Але найбільший успіх – це "Лютий". Їх застосували масово 300 штук, це серйозна операція, розповів президента Володимир Зеленський 8 жовтня на зустрічі з журналістами. 

"Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні. І останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", – повідомив президент України.

Про забезпечення Сил оборони дронами Володимир Зеленський сказав, що воно "нормальне". Певний дефіцит є. В FPV відношення до росіян 1 до 1. Перевага окупантів – це кількість людей і БпЛА на оптоволокні. Але в цій технології українці нарощують спроможність. 

  • Про дрон-ракету "Паляниця" вперше оголосили торік у серпні. Розробка було суворо засекреченою і подробиць про неї не було. Станом на серпень 2024-го "Паляницю" застосували проти ворожого об'єкта на території України, окупованій ворогом. В United 24 повідомляли, що на розробку ракети-дрона пішло близько 1,5 року. "Паляниця" запускається зі землі, вона оснащена турбореактивним двигуном, писав Мілітарний.
  • Трохи згодом, взимку, оголосили про дрон-ракету "Рута". Тоді проходили її випробування.
  • Дрон "Лютий" у застосуванні старший, ніж попередники, але його модернізували. "Лютий" був успішно застосований по Саратівському НПЗ ще минулого року.
  • Найновішою в списку президента є ракета "Фламінго". Про її існування стало відомо лише декілька місяців тому. В медіа писали, нібито проти її розробника, Fire Point, НАБУ проводить розслідування. Однак у Бюро заперечили слідство стосовно ракети. Як зазначено у тексті відповіді, який є у розпорядженні LB.ua, досудове розслідування у кримінальному провадженні "здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, а не з метою втручання у господарську діяльність вітчизняних виробників".
