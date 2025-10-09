Президент: "Нептун" і "Фламінго" успішно застосували в парі, а найбільший успіх – це дрон "Лютий"

Українська ракета-дрон "Паляниця" провела вже десятки успішних уражень військових складів ворога. Ще один ракета-дрон, "Рута", вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 кілометрів.

Але найбільший успіх – це "Лютий". Їх застосували масово 300 штук, це серйозна операція, розповів президента Володимир Зеленський 8 жовтня на зустрічі з журналістами.

"Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні. І останній тиждень – не буду казати в якій кількості – було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", – повідомив президент України.

Про забезпечення Сил оборони дронами Володимир Зеленський сказав, що воно "нормальне". Певний дефіцит є. В FPV відношення до росіян 1 до 1. Перевага окупантів – це кількість людей і БпЛА на оптоволокні. Але в цій технології українці нарощують спроможність.