Зеленський: Росія атакує Полтавську область, оскільки хоче залишити нас без палива

Сумська і Чернігівська – дві інші області, де ворог активно атакує енергетику.

Зеленський: Росія атакує Полтавську область, оскільки хоче залишити нас без палива
Фото: Міністерство енергетики України

Для захисту української енергетики бракує систем протиповітряної оборони. Однак захисники неба, попри все, відбивають атаки. 

У Чернігівській, Сумській і Полтавській областях Росія протягом місяця завдала 1550 ударів, а уражень було 160. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 8 жовтня. 

"З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення. Ви також повинні розуміти, що перехоплювачі – це не лише, наприклад, мати 500 або 1000 на добу. Те, що ми повинні зробити, і це буде зроблено. Їх вже немало, але питання від виробників, що стосується систем. Тобто питання в кількості систем запусків відповідних дронів. Треба їх наростити", – сказав він.

Показники збиття перехоплювачами, за оцінкою президента, непогані: в Чернігівській області під час однієї з атак залетіло 36 "шахедів", з них 22 збивали перехоплювачі. 

"Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план «А» і є план «Б». У плані «Б», якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план «Б». План «А» – коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані «Б» розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – додав Володимир Зеленський. 

Він пояснив інтенсифікацію ударів саме по цих трьох областях. Сумська і Чернігівська – це один з напрямків наступів ворога. Завжди при наступі росіяни знищують все, що можуть. 

"Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці", – сказав він.

"Чернігівщина і Сумщина – це прикордонні регіони. Удари по Полтаві – це намір залишати нас без палива. Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива", – сказав він.

Також росіяни активізували удари по залізниці, прагнучи зруйнувати логістику та залякати людей.

"Вони б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися. Укрзалізниця була присутня на Ставках. І керівник Укрзалізниці має завдання разом з військовими, – захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити", – сказав він.

Також всі ці удари Кремль використовує для демонстрації якихось здобутків, оскільки на полі бою бажаного успіху окупанти не отримали. 
﻿
