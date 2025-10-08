Діти, яких Україна не хоче

Коли в 2014 частину Донеччини окупували, родина залишилася жити в окупованому Безіменному Новоазовського району. Не виїхали, бо тримались за дім – свій дім. Як і тисячі українців в окупації. Потім з вимушений переїзд на Ямал, вимушена зміна громадянства. Напередодні вторгнення повернення в Маріуполь, війна, примусова евакуація в росію, народження ще однієї дитини. І нарешті втеча до Норвегії.

Є родина. З Маріуполя. Одна з тисяч подібних родин. Четверо дітей: 2012, 2015, 2019 і 2024 року народження. Старший — має підтверджене українське громадянство свідоцтвом про народження. Молодші - ні. Не тому, що батьки не хотіли. А тому, що не хоче держава.

Фото: EPA/UPG

У 2025-му подають документи, щоб діти отримали українське громадянство за народженням. Бо попри всі важку долю вважають себе українцями.

За законом - все просто: заява, копія свідоцтва про народження, копія паспорта одного з батьків-громадян України. Все. Ніяких «витягів», ніяких «спецформ». Закон № 215 від 27.03.2001прямо визначає вичерпний перелік документів.

Але, ніт. Українське консульство в Норвегії вирішило, що «потрібен повний витяг». Бо діти народжені в росії.

Тобто, пояснюю на пальцях. Консульство вважає, щоб довести, що діти громадянки України - українці, треба офіційний документ із (увага) російського РАЦСу. Який отримати неможливо, бо дипломатичні відносини розірвано бо війна.

Вітаємо в правовому абсурді.

Консул навіть не пояснює, яка «норма» це вимагає. Просто «норма». Нема номера, дати, підпису, постанови. Є бюрократ, який боїться підпису.

Хоча закон чітко каже: якщо потрібні додаткові документи — їх має самостійно запитувати орган влади, а не вимагати від громадянина (ст. 25 ЗУ «Про громадянство»).А Віденська конвенція, яка зобов’язує консульство допомагати громадянам, а не ускладнювати життя тим, хто вирвався з окупації.

Виходить, українська держава сьогодні створює паркан між собою і своїми ж дітьми. Дітьми, які народилися під окупацією або в депортації. Які хочуть бути українцями, але Україна ставить бюрократичний шлагбаум. Перед дітьми про яких суспільство потім каже, що їх викрала росія та ми маємо їх повернути. Справедливо каже.

Громадянство за кров’ю — jus sanguinis. Але наш МЗС живе за принципом jus «витяг з російського РАЦСу».

Ніхто не просить пільг чи подарунків. Лише - визнати факт народження українських дітей українських громадян.Та не відштовхувати тих, хто вижив під окупацією. Бо якщо не заберемо своїх — їх забере Москва.

Знаючи пана Сибігу, я певен, що це не позиція МЗС. А «перекоси на місцях». Тому щиро сподіваюсь, що ситуація буде вирішена і не лише в цьому випадку. А в тисячах подібних.