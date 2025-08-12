У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Із російської окупації врятували маму і четверо її дітей

На ТОТ матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

Фото: Дарія Зарівна

У межах ініціативи Bring Kids Back UA з-під російської окупації вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі.

«Але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі. Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці», - додав Єрмак.
