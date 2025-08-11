З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 14-річну дитину

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

З тимчасово окупованої громади Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчину.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Справжнє диво, що дитину вдалося врятувати за день до того, як окупанти планували примусово відправити її до російського інтернату", — каже він.

На долю 14-річної дівчини випали тяжкі випробування – рідне село опинилося під російською окупацією, а батько, який пішов захищати Батьківщину, загинув у перші місяці повномасштабної війни.

Дитина залишилася жити в окупації з родичами. Росіяни погрожували їй та залякували. Як донька українського військового, вона була під особливим наглядом окупаційної влади.

"Був лише один день, щоб оформити документи та спланувати безпечний маршрут. На щастя, рятувальна операція у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння Української мережі за права дитини була вдалою. Дитина зустрілася зі своєю бабусею на вільній території України", — додає Прокудін.