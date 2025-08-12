У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
На Рівненщині затримали правоохоронця, який збив двох пішоходів на узбіччі. Один із постраждалих загинув

Правоохоронці кажуть, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, але він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння.

На Рівненщині затримали правоохоронця, який збив двох пішоходів на узбіччі. Один із постраждалих загинув
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну дорожню аварію. Від нього відчувався різкий запах алкоголю, але він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння.

Пригода сталася 8 серпня 2025 року близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. Правоохоронець їхав за кермом власної машини, виконував маневр та виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів. 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш дістав тілесні ушкодження, але загрози для його життя немає.

Водій не постраждав. Медики у присутності свідків зафіксували факт відмови проходження ним огляду на алкоголь. У ході розслідування призначено низку експертиз, які мають встановити всі обставини ДТП та підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.

Правопорушника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно ДБР повідомило про підозру працівниці правоохоронного органу, яка на смерть збила чоловіка у Черкасах.
﻿
