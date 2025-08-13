У Херсоні внаслідок російського обстрілу житлового будинку в передмісті загинула людина, повідомили у ДСНС.
Попри загрозу повторних ворожих атак, рятувальники швидко розібрали уламки. На жаль, під час пошукових робіт виявили тіло людини.
“Крім того, через російські удари виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій”, ‒ зазначили рятувальники.
Всі займання ліквідовані.
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 599 людей. Серед них 56 дітей та 164 маломобільних громадян.