Також через російські удари виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу житлового будинку в передмісті загинула людина, повідомили у ДСНС.

Попри загрозу повторних ворожих атак, рятувальники швидко розібрали уламки. На жаль, під час пошукових робіт виявили тіло людини.

“Крім того, через російські удари виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій”, ‒ зазначили рятувальники.

Всі займання ліквідовані.

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 599 людей. Серед них 56 дітей та 164 маломобільних громадян.