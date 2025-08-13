РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

У передмісті Херсона внаслідок обстрілу РФ загинула людина

Також через російські удари виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій.

У передмісті Херсона внаслідок обстрілу РФ загинула людина

У Херсоні внаслідок російського обстрілу житлового будинку в передмісті загинула людина, повідомили у ДСНС.

Попри загрозу повторних ворожих атак, рятувальники швидко розібрали уламки. На жаль, під час пошукових робіт виявили тіло людини. 

“Крім того, через російські удари виникли пожежі: горіли житлові будинки, нежитлова споруда, автомобілі та сухостій”, ‒ зазначили рятувальники. 

Всі займання ліквідовані. 

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 599 людей. Серед них 56 дітей та 164 маломобільних громадян.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies