РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

Times: Віткофф підтримав ідею окупації України за "палестинською моделлю"

Спецпосланець Трампа не проти паралелей з Ізраїлем та Західним Берегом Йордану.

Times: Віткофф підтримав ідею окупації України за "палестинською моделлю"
Стівен Віткофф
Фото: EPA/UPG

Видання The Times стверджує, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф обговорював з росіянами сценарій окупації українських територій за аналогією із Палестиною.

Джерело у Раді національної безпеки США повідомило, що на саміт Трампа та Путіна в Алясці може бути винесено питання економічного та військового контролю Росії над суверенними українськими територіями без офіційного визнання їх російськими. 

Віткофф порівнює це з тим, як Ізраїль після Шестиденної війни 1967 року окупував значну частину Західного Берегу Йордану, який належить Палестині. 

Радник Трампа переконаний, що це дозволить обійти "перешкоди в Конституції України" щодо передання Росії територій. Віткофф вірить, що такий сценарій зможе сприяти встановленню перемир'я.

У Білому домі інформацію про "палестинський план" для України заперечили. Заступниця прессекретаря адміністрації Трампа Анна Келлі звинуватила The Times у "абсолютній брехні та недбалій журналістиці". 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies