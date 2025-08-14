Times: Віткофф підтримав ідею окупації України за "палестинською моделлю"

Спецпосланець Трампа не проти паралелей з Ізраїлем та Західним Берегом Йордану.

Видання The Times стверджує, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф обговорював з росіянами сценарій окупації українських територій за аналогією із Палестиною.

Джерело у Раді національної безпеки США повідомило, що на саміт Трампа та Путіна в Алясці може бути винесено питання економічного та військового контролю Росії над суверенними українськими територіями без офіційного визнання їх російськими.

Віткофф порівнює це з тим, як Ізраїль після Шестиденної війни 1967 року окупував значну частину Західного Берегу Йордану, який належить Палестині.

Радник Трампа переконаний, що це дозволить обійти "перешкоди в Конституції України" щодо передання Росії територій. Віткофф вірить, що такий сценарій зможе сприяти встановленню перемир'я.

У Білому домі інформацію про "палестинський план" для України заперечили. Заступниця прессекретаря адміністрації Трампа Анна Келлі звинуватила The Times у "абсолютній брехні та недбалій журналістиці".