На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця

32-річний чоловік раніше евакуювався із села, але сьогодні приїхав додому.

Росіяни вкотре атакували Сумську область і поранили мирного мешканця.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач”, - написав Григоров.

Крім того, у Миропільській громаді під час атаки російського FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік, який раніше евакуювався із села, але сьогодні приїхав додому. Він потрапив під обстріл, коли повертався.

Чоловіка шпиталізували з дрібними осколковими пораненнями, попередньо його життю нічого не загрожує.

Начальник ОВА закликав мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація.