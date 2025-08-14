Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця

32-річний чоловік раніше евакуювався із села, але сьогодні приїхав додому.

На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця
Фото: Олег Григоров

Росіяни вкотре атакували Сумську область і поранили мирного мешканця.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач”, - написав Григоров.

Крім того, у Миропільській громаді під час атаки російського FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік, який раніше евакуювався із села, але сьогодні приїхав додому. Він потрапив під обстріл, коли повертався.

Чоловіка шпиталізували з дрібними осколковими пораненнями, попередньо його життю нічого не загрожує.

Начальник ОВА закликав мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація.
