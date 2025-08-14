На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця

Росіяни вкотре атакували Сумську область і поранили мирного мешканця.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Сьогодні по селу у Битицькому старостаті Сумської громади ворог завдав удару керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач”, - написав Григоров.
Крім того, у Миропільській громаді під час атаки російського FPV-дрону постраждав 32-річний чоловік, який раніше евакуювався із села, але сьогодні приїхав додому. Він потрапив під обстріл, коли повертався.
Чоловіка шпиталізували з дрібними осколковими пораненнями, попередньо його життю нічого не загрожує.
Начальник ОВА закликав мешканців Сумщини утриматися від поїздок у прикордонні населені пункти, які ворог постійно обстрілює та з яких вже давно триває евакуація.