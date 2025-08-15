Троє мешканців Берислава на Херсонщині зазнали поранень через удари РФ

Троє цивільних мешканців Берислава Херсонської області звернулися до лікарні з травмами через російський обстріл 12 серпня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулись троє жителів Берислава, які постраждали через російський дроновий удар 12-го серпня. У чоловіків, яким 61, 68 та 63 роки, діагностували вибухові травми та контузії", — ідеться у повідомленні.

Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.