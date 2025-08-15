«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Троє мешканців Берислава на Херсонщині зазнали поранень через удари РФ

Троє цивільних потрапили під російський обстріл 12 серпня.

Фото: United24

Троє цивільних мешканців Берислава Херсонської області звернулися до лікарні з травмами через російський обстріл 12 серпня.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулись троє жителів Берислава, які постраждали через російський дроновий удар 12-го серпня. У чоловіків, яким 61, 68 та 63 роки, діагностували вибухові травми та контузії", — ідеться у повідомленні.

Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.
