РФ обстріляла Херсонський район, є постраждалий

Унаслідок російських обстрілів сьогодні постраждав мешканець селища Микільське Херсонського району.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації

“Близько 10:30 російські військові обстріляли Микільське”, ‒ зазначили в ОВА.

Внаслідок “прильоту” 54-річний чоловік, який перебував вдома, дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також протягом дня до лікарні звернулися троє працівників медзакладу, які напередодні вдень постраждали через російський обстріл Херсона. У жінок, яким по 47 років, та 28-річного чоловіка, діагностували вибухові травми та контузії. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.