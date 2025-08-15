Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РФ обстріляла Херсонський район, є постраждалий

Окупанти вдарили по селищі Микільське.

РФ обстріляла Херсонський район, є постраждалий

Унаслідок російських обстрілів сьогодні постраждав мешканець селища Микільське Херсонського району.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації

“Близько 10:30 російські військові обстріляли Микільське”, ‒ зазначили в ОВА.

Внаслідок “прильоту” 54-річний чоловік, який перебував вдома, дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги. 

Також протягом дня до лікарні звернулися троє працівників медзакладу, які напередодні вдень постраждали через російський обстріл Херсона.  У жінок, яким по 47 років, та 28-річного чоловіка, діагностували вибухові травми та контузії. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

  • Протягом минулої доби через обстріли РФ Херсонщини постраждала одна людина загинула і п'ятеро поранені. Серед пошкоджених об'єктів – багатоповерхівка і приватні оселі. 
