Війна

Російські окупанти за добу поранили на Донеччині одного цивільного

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині 3412 цивільних загинули та 7833 поранені.

Російські окупанти за добу поранили на Донеччині одного цивільного
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу через російські обстріли на Донеччині постраждала одна цивільна особа.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 15 серпня росіяни поранили одного жителя Донеччини — в Іллінівці", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині 3412 цивільних загинули та 7833 поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
﻿
