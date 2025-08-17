Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 069 950 солдатів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів.

РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 069 950 солдатів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони лікувідували ще 900 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і майже 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового склад – близько 1069950 (+900) осіб
  • танків – 11116 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23143 (+8) од
  • артилерійських систем – 31589 (+49) од
  • РСЗВ – 1468 (+1) од
  • засоби ППО – 1208 (+1) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51528 (+186)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58821 (+88)
  • спеціальна техніка – 3942 (+0)

Дані уточнюються.
﻿
