РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 069 950 солдатів

За минулу добу Сили оборони лікувідували ще 900 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і майже 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:
- особового склад – близько 1069950 (+900) осіб
- танків – 11116 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23143 (+8) од
- артилерійських систем – 31589 (+49) од
- РСЗВ – 1468 (+1) од
- засоби ППО – 1208 (+1) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51528 (+186)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58821 (+88)
- спеціальна техніка – 3942 (+0)
Дані уточнюються.