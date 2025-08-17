РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 069 950 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони лікувідували ще 900 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і майже 50 артилерійських систем.

