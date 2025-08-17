Він при цьому не уточнив про що саме йде мова.

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув “великого прогресу” у питаннях Росії.

Про це республіканець традиційно повідомив у соцмережі Truth Social.

Він при цьому не уточнив про що саме йде мова.

“Великий прогрес у питаннях Росії. Слідкуйте за новинами! – президент Дональд Трамп”, ‒ йдеться у повідомленні, скріншот якого виклав на соцплатформу X Білий дім.

“BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/LhOyYHKWxC — The White House (@WhiteHouse) August 17, 2025