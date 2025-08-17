Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув “великого прогресу” у питаннях Росії.
Про це республіканець традиційно повідомив у соцмережі Truth Social.
Він при цьому не уточнив про що саме йде мова.
“Великий прогрес у питаннях Росії. Слідкуйте за новинами! – президент Дональд Трамп”, ‒ йдеться у повідомленні, скріншот якого виклав на соцплатформу X Білий дім.
“BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/LhOyYHKWxC— The White House (@WhiteHouse) August 17, 2025
- Після саміту з Путіним на Алясці Трамп у телефонній розмові повідомив президенту України Зеленському та європейським лідерам, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", а саме 22 серпня.
- Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна.
- Як повідомляє Bloomberg, Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
- Завтра Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом.