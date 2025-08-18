ВАКС заарештував майно ексвіцепрем'єра Чернишова та його дружини

Арешт стосується квартир, цінних паперів, коштів на рахунках та автомобіля.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова та його дружини.

Про це йдеться в ухвалі Апеляційної палати ВАКС.

Як зазначається в рішенні, ухвалою слідчого судді ВАКС від 25 червня задоволено клопотання детектива НАБУ щодо накладання арешту майна, яке знаходиться у власності Чернишова та його дружини, а саме:

дві квартири;

цінні папери;

кошти, які розміщені на рахунку у банку;

автомобіль Toyota Land Cruiser 200;

100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”;

цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП” у ТОВ “Фондова компанія “ДАЛІЗ-ФІНАНС”;

цінні папери, які належать ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”.

Адвокат Чернишова та його дружини подали апеляційні скарги на це рішення. Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення щодо накладання арешту на цінні папери ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП".

Деталі справи, у якій фігурує Чернишов