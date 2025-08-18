ВАКС заарештував майно ексвіцепрем'єра Чернишова та його дружини

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова та його дружини.
Про це йдеться в ухвалі Апеляційної палати ВАКС.
Як зазначається в рішенні, ухвалою слідчого судді ВАКС від 25 червня задоволено клопотання детектива НАБУ щодо накладання арешту майна, яке знаходиться у власності Чернишова та його дружини, а саме:
- дві квартири;
- цінні папери;
- кошти, які розміщені на рахунку у банку;
- автомобіль Toyota Land Cruiser 200;
- 100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”;
- цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП” у ТОВ “Фондова компанія “ДАЛІЗ-ФІНАНС”;
- цінні папери, які належать ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”.
Адвокат Чернишова та його дружини подали апеляційні скарги на це рішення. Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення щодо накладання арешту на цінні папери ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП".
Деталі справи, у якій фігурує Чернишов
- 8 серпня слідчий суддя ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі про незаконну передачу землі в Києві під забудову, де серед підозрюваних – Чернишов.
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП. За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
- 23 червня антикорупційні органи повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.
- 11 серпня Апеляція ВАКС залишила без змін ухвалу про відсторонення Чернишова.