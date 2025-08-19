Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці, є руйнування

Зруйновано освітній заклад та адмінбудівлю. Пошкоджені багатоповерхівки.

Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці, є руйнування
Фото: Сергій Горбунов

Російська армія упродовж дня завдала десять ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Під завалами може перебувати людина. Ворог зруйнував освітній заклад та адмінбудівлю.

Фото: Сергій Горбунов

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні російські війська здійснили чергові авіаційні удари по місту Костянтинівці, застосувавши для атаки авіабомби ФАБ-250. Перший авіаудар ворог завдав по відкритій території міста. Згодом окупанти спрямували ще чотири удари по житловій забудові", — повідомив Сергій Горбунов.

Унаслідок ворожого обстрілу під завалами може перебувати одна людина. Також з будинку деблокували одну жінку, в будинок який влучила російська ракета.

вибух
Фото: Сергій Горбунов
вибух

Окрім обстрілу житлової забудови російські війська завдали ще п’ять ударів по місту з авіації. Поранення дістав один чоловік, він звернувся до лікарів самотужки.

Внаслідок обстрілів зруйновано фасад адміністративної будівлі, будівлю закладу освіти, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків та легковий автомобіль.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies