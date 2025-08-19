Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці, є руйнування

Російська армія упродовж дня завдала десять ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Під завалами може перебувати людина. Ворог зруйнував освітній заклад та адмінбудівлю.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Сьогодні російські війська здійснили чергові авіаційні удари по місту Костянтинівці, застосувавши для атаки авіабомби ФАБ-250. Перший авіаудар ворог завдав по відкритій території міста. Згодом окупанти спрямували ще чотири удари по житловій забудові", — повідомив Сергій Горбунов.
Унаслідок ворожого обстрілу під завалами може перебувати одна людина. Також з будинку деблокували одну жінку, в будинок який влучила російська ракета.
Окрім обстрілу житлової забудови російські війська завдали ще п’ять ударів по місту з авіації. Поранення дістав один чоловік, він звернувся до лікарів самотужки.
Внаслідок обстрілів зруйновано фасад адміністративної будівлі, будівлю закладу освіти, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків та легковий автомобіль.
- Через російські обстріли Костянтинівки та Добропілля на Донеччині загинули четверо цивільних, ще семеро зазнали поранень.