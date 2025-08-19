Російські війська завдали авіаударів по Костянтинівці, є руйнування

Російська армія упродовж дня завдала десять ударів по місту Костянтинівка Донецької області. Під завалами може перебувати людина. Ворог зруйнував освітній заклад та адмінбудівлю.

Фото: Сергій Горбунов

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні російські війська здійснили чергові авіаційні удари по місту Костянтинівці, застосувавши для атаки авіабомби ФАБ-250. Перший авіаудар ворог завдав по відкритій території міста. Згодом окупанти спрямували ще чотири удари по житловій забудові", — повідомив Сергій Горбунов.

Унаслідок ворожого обстрілу під завалами може перебувати одна людина. Також з будинку деблокували одну жінку, в будинок який влучила російська ракета.

Фото: Сергій Горбунов вибух

Окрім обстрілу житлової забудови російські війська завдали ще п’ять ударів по місту з авіації. Поранення дістав один чоловік, він звернувся до лікарів самотужки.

Внаслідок обстрілів зруйновано фасад адміністративної будівлі, будівлю закладу освіти, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків та легковий автомобіль.