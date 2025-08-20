За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу.

Сили спецоперацій показали ексклюзивне відео, як було важко поранено російського генерал-лейтенанта Еседуллу Абачева на Курщині.

Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ “Север” провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви.

2023 року українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева. З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим «2-м армійським корпусом народної міліції лнр». Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини.