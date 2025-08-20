Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Сили спецоперацій показали ексклюзивне відео, як було важко поранено російського генерала Еседуллу Абачева на Курщині

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу.

Сили спецоперацій показали ексклюзивне відео, як було важко поранено російського генерала Еседуллу Абачева на Курщині
Еседулла Абачев
Фото: росмедіа

Сили спецоперацій показали ексклюзивне відео, як було важко поранено російського генерал-лейтенанта Еседуллу Абачева на Курщині. 

Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ “Север” провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області. 

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви. 

2023 року українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева. З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим «2-м армійським корпусом народної міліції лнр». Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини. 
