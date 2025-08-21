Росія наростила виробництво БпЛА. Україна не може зробити це через брак фінансування

Україна поки що не може збільшити кількість виробництва дронів через брак фінансування, повідомив Володимир Зеленський. Росія тим часом уже це зробила.

Президент України вважає, що включитися в допомогу з випуском БпЛА повинні партнери. Можливості виробляти більше держава має.

“Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які в нас є з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1. Потрібні фінанси, домовляємось про це”, – сказав він.

Стосовно пропозиції США виробляти спільно з ними дрони, президент пояснив, що це буде можливим після війни.

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів: 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", – вважає він.