Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Росія наростила виробництво БпЛА. Україна не може зробити це через брак фінансування

Київ веде переговори з партнерами, аби ті профінансували нарощування виробництва. 

Росія наростила виробництво БпЛА. Україна не може зробити це через брак фінансування
Фото: Міноборони

Україна поки що не може збільшити кількість виробництва дронів через брак фінансування, повідомив Володимир Зеленський. Росія тим часом уже це зробила.

Президент України вважає, що включитися в допомогу з випуском БпЛА повинні партнери. Можливості виробляти більше держава має. 

“Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які в нас є з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1. Потрібні фінанси, домовляємось про це”, – сказав він. 

Стосовно пропозиції США виробляти спільно з ними дрони, президент пояснив, що це буде можливим після війни. 

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів: 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", – вважає він.
